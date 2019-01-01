راشفورد يشترط مضاعفة راتبه قبل التجديد لمانشستر يونايتد

راشفورد سيستمر مع الشياطين الحُمر في حال رفع راتبه للضعف

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة ذا ميرور الإنجليزية عن نية إدارة نادي مانشستر يونايتد لمضاعفة راتب اللاعب ماركوس راشفورد قبل تجديد عقده.

ويتقاضى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ 75 ألف جنيه إسترليني، بينما تستعد إدارة النادي لمنحه راتبًا يقدر بـ 150 ألف أو 200 ألف جنيه إسترليني بالأسبوع.

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وكان اللاعب الإنجليزي قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب راشفورد مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد منذ صيف عام 2015، وخاض معهم 160 مباراة حتى الآن في مختلف المسابقات أحرز فيها 43 هدفًا.

كما توج راشفورد مع الشياطين الحمر بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

وكان راشفورد قد أحرز هدف الفوز وعبور مانشستر يونايتد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.