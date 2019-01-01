راشفورد يرفض برشلونة ويُرحب بالتجديد لمانشستر يونايتد

استمرار سولشار كمدرب للشياطين الحمر يؤثر على قرار اللاعب

أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، استعداده للتوقيع على عقد جديد مع النادي الإنجليزي من أجل البقاء معه لفترة أطول.

مستقبل راشفورد أصبح محل شكوك كبيرة في الفترة الماضية، نظراً لعدم تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2020.

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برشلونة برز كأهم الأندية الراغبة في التعاقد معه، لحاجة النادي الكتالوني للتعاقد مع مهاجم جديد الصيف القادم.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت ترحيب راشفورد بالتوقيع على عقد جديد مع الشياطين الحمر.

ويأتي ذلك بعدما تم تعيين المدرب المؤقت أولي جونار سولشار، إلى مدير فني بشكل دائم لمدة 3 سنوات.

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الدولي الإنجليزي يثق كثيراً في المدرب النرويجي، ويؤمن في فرصته بالتطور تحت قيادته بالفترة القادمة.

ويطمح سولشار في استمرار صاحب الـ21 عاماً، بعدما نجح في تكوين شراكة ثنائية ناجحة مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

يذكر أن راشفورد نجح في تسجيل 12 هدف بجميع البطولات مع يونايتد هذا الموسم.