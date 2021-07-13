راشفورد يرد بلهجة عنيفة على الهجوم العنصري ضده

كتب ماركوس راشفورد رسالة طويلة رد بها على الهجوم العنصري الذي تعرض له مؤخرًا.

لم تهدأ العاصفة التي يتعرض لها ماركوس راشفورد نجم منتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد منذ المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ورغم عدم ظهوره بصورة منتظمة في اليورو، وعدم خوض أي مباراة كأساسي، إلا أن جاريث ساوثجيت مدرب "الأسود الثلاثة" قرر الدفع براشفورد قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الإضافي للمباراة النهائية ضد إيطاليا، ليتولى تنفيذ واحدة من ركلات الترجيح.

لكن راشفورد أخفق في تنفيذ ركلة الترجيح التي انبرى لها، وفي النهاية خسر منتخب إنجلترا المباراة النهائية بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ومنذ النهائي، ويتعرض راشفورد لهجوم عنصري بشع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليقرر مهاجم مانشستر يونايتد الرد على ذلك الهجوم عبر خطاب مطول نشره عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل.

ماذا كتب راشفورد في رسالته؟

وجاء في رسالة راشفورد: "لا أعرف حتى من أين أبدأ، ولا أعرف حتى كيف أعبر عن شعوري في هذه اللحظة بالكلمات".

وأضاف: "لقد مررت بموسم صعب، وأعتقد أنه كان واضحًا للجميع، وربما وصلت إلى ذلك النهائية وأنا فاقد للثقة، لطالما دعمت نفسي لركلة الترجيح، لكن شيئًا ما لم يكن على ما يرام".

وأكمل: "خلال السباق الطويل، خصصت لنفسي بعض الوقت، وللأسف لم تكن النتيجة ما أردته، شعرت وأنني خذلت زملائي في الفريق، شعرت وأنني خيبت آمال الجميع، ركلة الترجيح كانت كل ما طلبوه مني المساهمة به، يمكنني تسجيل ركلات الترجيح وأنا نائم، فلماذا ليست تلك؟".

وتابع: "الأمر يتكرر في رأسي مرارًا وتكرارًا منذ سددت تلك الكرة، وربما لا توجد كلمة لوصف ما أشعر به، نهائي، 55 عامًا، ركلة ترجيح، قصة، كل ما يمكنني قوله إنني آسف، وأتمنى أن الأمور خرجت بشكل مختلف".

وأردف: "على الرغم من أنني ما زلت أعتذر، إلا أنني أريد التحدث باسم زملائي في الفريق، لقد كان هذا الصيف أحد أفضل التجمعات التي عشتها على الإطلاق، ولعب الجميع دورًا في ذلك".

وتطرق راشفورد في رسالته إلى الهجوم الذي تعرض له بقوله: "لقد نشأت في رياضة كنت أتوقع فيها قراءة أشياء مكتوبة عني، سواء كان ذلك بسبب لون بشرتي، أو المكان الذي نشأت فيه، أو مؤخرًا كيف قررت قضاء وقتي خارج الملعب".

وأضاف: "يمكن أن أتقبل انتقادات لأدائي طوال اليوم، ركلة الجزاء لم تمكن جيدة بما يكفي، كان يجب أن أسجلها، لكنني لن أعتذر أبدًا عن هويتي ومن أين أتيت، لكن أكن أكثر فخرًا لارتداء تلك الأسود الثلاثة على صدري، ثم مشاهدة عائلتي تشجعني وسط حشد من عشرات الآلاف من الناس".

وتابع: "حلمت بأيام مثل هذه، كانت الرسائل الإيجابية التي تلقيتها اليوم كانت مذهلة، ورؤية الاستجابة في ويثينجتون دفعتني إلى حافة البكاء، المجتمعات التي أحاطت بي دائمًا تواصل دعمي".

وجاء في ختام رسالة الدولي الإنجليزي: "أنا ماركوس راشفورد، رجل أسود يبلغ من العمر 23 عامًا من ويثينجتون ويثينشو جنوب مانشستر، إذا لم يكن لدي أي شيء آخر، فلدي ذلك، لجميع الرسائل اللطيفة، شكرًا لكم سأعود أقوى، سنعود أقوى".

رسائل دعم مجتمعية

ورغم الهجوم العنيف الذي تعرض له راشفورد، إلا أن اللاعب شارك بعض رسائل الدعم التي تلقاها من الأطفال الذين كتبوا له بعد إهدار ركلة الترجيح ضد إيطاليا.

وكتب أحدهم: "أتمنى ألا تحزن لوقت طويل"، وقال آخر: "عندما تفشل يمكن أن تشعر بالإحراج، لكن الأمر ليس كذلك، لا بأس، إنهاء ليست نهاية العالم".