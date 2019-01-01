راشفورد يتعرض للإصابة ويغادر معسكر منتخب إنجلترا

ماركوس راشفورد نجم هجوم فريق مانشستر يونايتد يتعرض للإصابة على مستوى الكاحل في معسكر منتخب إنجلترا ويغادر الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن لاعبه ماركوس راشفورد نجم هجوم فريق مانشستر يونايتد قد تعرض للإصابة على مستوى الكاحل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساوثجيت وأكد خلالها أن راشفورد قد غادر معسكر المنتخب الإنجليزي بناءً على تلك الإصابة ولن يكون متاحًا في الفترة المقبل.

وقال ساوثجيت: "لقد كان رفقة الفريق الطبي لنا خلال ذلك الأسبوع، وحاولنا أن نتابعه عن قرب، لكن بكل وضوح لن يكون جاهزًا للمشاركة معنا في المباريات".

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وأضاف: "راشفورد لن يكون متاحًا في المباراة الأولى أو الثانية لذلك قررنا أن يخرج من المعسكر وأن نعيده لناديه سريعًا".

ويبدأ منتخب إنجلترا مشواره في تصفيات الصعود لبطولة يورو 2020 بمواجهة جمهورية التشيك يوم الأحد المقبل في ملعب ويمبلي.

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جدير بالذكر أن راشفورد هو اللاعب السادس الذي يخرج من قائمة المنتخب الإنجليزي خلال معسكره الحالي بسبب الإصابة.