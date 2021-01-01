راشفورد : مورينيو هو من علمنا الحصول على ركلات جزاء

نصيحة صنعت الفارق في مانشستر يونايتد

كشف ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، عن النصيحة التي منحها له جوزيه مورينيو المدرب السابق للفريق من أجل الحصول على ركلات جزاء.

سجل يونايتد في الحصول على ركلات الجزاء هذا الموسم أثار حالة من الجدل لدى العديد من المتابعين خلال الأيام الأسابيع الماضية.

يورجن كلوب كان آخر من تعجب من هذه الظاهرة، ليتم اتهامه بمحاولة التأثير على الحكام لمصلحة فريقه ليفربول.

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ومن جانبه قال راشفورد في تصريحات صحفية:"كلاعب مهاجم هدفي الأول دائمًا هو تسجيل الأهداف، لو ركضت نحو المرمى ووجدت لاعبًا قادمًا في طريقي لا أريد أن يتم التدخل لأنك تبحث عن فرصة التسجيل أولًا".

وأضاف:"لا يجب عليك السماح للمنافس بانتزاع الكرة منك، والأولوية دائمًا للتسجيل، ولكن هناك بعض الفرق ترتكب مخالفات لقطع الكرة وهنا تحدث ركلات الجزاء".

وتابع:"أتذكر عندما كان جوزيه مدربًا، كانت هناك خمس أو ست مرات كان يجب أن حصل فيها على ركلات جزاء وقال لي وقتها إذا لم تكن خبيرًا بالطريقة التي تقوم بها فلن تحصل على أي شيء".

واستكمل:"بعد ذلك بدأنا في الحصول على العديد من ركلات الجزاء، وحاولنا التطور في هذه الجزئية".

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يذكر أن مانشستر يستعد لخوض مواجهة مرتقبة ضد ليفربول يوم الأحد القادم في الدوري الإنجليزي، وهو على صدارة المسابقة بفارق 3 نقاط عن الريدز.