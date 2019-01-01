راشفورد تعليقًا على مقارنته برونالدو: لا يزال الطريق طويلًا

راشفورد لا يرى أنّه وصل بعد لمستوى رونالدو

أكد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، أنّه لم يصل بعد لمستوى كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، مؤكدًا سعادته بهذه المقارنة.

مدرب مانشستر يونايتد، أوليه سولشاير، قارن بين راشفورد ورونالدو مؤكدًا أنّ اللاعب الشاب أصبح أحد النجوم الصاعدة.

وقال راشفورد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "المقارنة مع رونالدو رائعة ومدح عظيم".

وتابع: "ولكني أتفهم جيدًا أنّ لدي مشوار طويل للغاية للوصول إلى هذا المستوى وأحاول أنّ أفكر بهدوء وأركز على تطوير إمكانياتي".

وانتقل صاحب الـ 21 عامًا للحديث عن فترته في الأكاديمية وتصعيده للفريق الأول عام 2016: "لقد كان اختبارًا مرهقًا ولكنّها خطوة رائعة بالنسبة ل لكي أتطور وجعل بعض اللاعبين في الأكاديمية يتطلعون ليسيروا على خطاي، لقد حدث التحول سريعًا وحينما بدأت باستيعاب الأمر أصبحت أفضل".

واختتم: "حينما كنت صغيرًا تمنيت السير على خطى بيكهام وسكولز وتقديم الكثير لأجل الفريق الأول ولذلك لم أبخل بذرة عرق أو مجهود في التدريبات لأصل إلى هناك. لدينا الآن عدد رائع من الاعبين الشباب وعلى رأسهم سكوت مكتوميناي".

جدير بالذكر أنّ راشفورد سجل 13 هدفًا وصنع 4 في 21 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري بجميع المنافسات.