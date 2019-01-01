راشفورد: كانت مواجهة صعبة ولكننا لم نكن مانشستر يونايتد

ناركوس راشفورد يتحدث ن أحقية فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم مانشسستر يونايتد ماركوس راشفورد إن مانشستر سيتي استحق الفوز على فرقه في مواجهة لم يظهر فيها لاعبو الشياطين الحمر بالشكل المطلوب.

وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا هامًا على حساب مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين.

وعقب المباراة، قال ماركوس راشفورد إن لاعبي مانشستر يونايتد لم يكونوا في الموعد خلال المواجهة أمام مانشستر سيتي، إنهم لم يقدموا الأداء المنتظر منهم..

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة ونعلم صعوبتها منذ البداية، وحاولنا أن نظهر بالشكل المطلوب، ولكن ثمة شيء ما حدث بشكل خاطئ منا جميعًا"

وتابع: "لازالت لدينا 3 مباريات من أجل المنافسة على المركز الرابع، يجب علينا أن نفوز بها بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى"

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يذكر أن مانشستر سيتي أصبح يتصدر جدول الترتيب على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصاره اليوم بفارق نقطة واحدة عن منافسه ليفربول.