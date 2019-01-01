راشفورد: قدوتي كان بيكهام وسكولز وانضمامي لمانشستر يونايتد جعل حياتي مثالية

ماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد أن انضمامه للشياطين الحمر في صغره غير الكثير في حياته.

أكد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد للاعب فريق مانشستر يونايتد عن سعادته لتواجده في صفوف فريق مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راشفورد وأكد خلالها أنه كان يرى الثنائي ديفيد بيكهام وبول سكولز كالقدوة التي تطلع لها في صغره.

وقال راشفورد: "كل من تطلعت لهم في الماضي أصبحوا الآن كبارًا بكل تأكيد، كذلك الآن النجوم الشباب يتطلعون لنا كل تلك التحولات تحدث بشكل سريع للغاية".

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وأضاف: "عندما كنت صغيرًا كنت أتطلع لديفيد بيكهام وبول سكولز وأرى صورهم على الحوائط، ذلك يمنحك الإصرار للوصول لتلك المستويات".

وأكمل: "على الرغم من أنهم كانوا على الجانب الآخر من الجدار يتدربون ويعملون بشكل مستمر وأننا كنا نشاهدهم في كل نهاية أسبوع لكنني كنت بعيدًا عما يقدموه للغاية".

وأنهى تصريحاته: "عندما انضميت لصفوف مانشستر يونايتد كانت الأمور مثالية وشعرت أن كل ما أردت أن أحققه في حياتي قد حدث".

جدير بالذكر أن راشفورد يلعب لمانشستر يونايتد من مراحل الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول في يناير عام ٢٠١٦ ومن وقتها وهو يقدم مستويات طيبة رفقة الشياطين الحمر.