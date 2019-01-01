راشفورد: سعيد بالفوز وبتسجيل هدف المباراة الوحيد

أبرز ما قال ماركوس راشفورد عقب انتصار مانشستر يونايتد على ليستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ماركوس راشفورد نجم نادي مانشستر يونايتد إنه سعيد بتحقيق الفوز الهام على ليستر سيتي وسعيد أيضًا بنجاحه في تسجيل هدف اللقاء الوحيد.

وكان مانشستر يونايتد قد تغلب بهدف على حساب ضيفه ليستر سيتي على ملعب أولدترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة قال ماركوس راشفورد إنه يجب تحقيق الفوز حتى مع عدم الإقناع من أجل الاستمرار في حصد النقاط، ومع الوقت سيتحسن الأداء بالطبع ولكن فقدان النقاط يتعب كثيرًا ويصعب من أوضاع الفريق"

وأضاف: "صححنا أوضاعنا بعد عدد من النتائج السلبية، كان الفوز مهمًا حتى مع عدم الإقناع، ولذلك نشعر بأننا حققنا ما نريد من هذه المباراة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وتابع: "كنت سعيدًا بتسجيل ضربة الجزاء، تموقعت بطريقة جدية وركزت لكي أسجل الكرة، المحافظة على الهدوء هي مهارة تتدرب عليها في المران، ويجب عليك أن تثق في نفسك"

وأردف: "كرتي التي ارتطمت بالعارضة كنت أنظر لها وكأنها في الشباك ولكن لسوء الحظ كانت أعلى بقليل مما يجب، ولكن في النهاية حاولنا وصنعنا الكثير من الفرص"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد وصل إلى المركز الرابع بعدما حقق انتصاره الهام على ليستر سيتي اليوم والذي جاء بعد عدد من النتائج السلبية.