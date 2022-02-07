راشفورد المزيف يبعث رسالة مشفرة لمواساة صلاح

خسر منتخب مصر المباراة النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد السقوط بنتيجة 4-2 أمام السنغال في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واستغل أحد الأشخاص الفرصة، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لمحاولة انتحال شخصية ماركوس راشفورد نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومواساة صلاح.

الشخص، الذي انتحل نفس اسم حساب راشفورد على موقع "تويتر"، نشر رسالة موجهة إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر، ليواسيه فيها على خسارة النهائي.

وكتب الشخص: "محمد صلاح، ارفع رأسك على الفور"، فيما يبدو أنها رسالة دعم لنجم نادي ليفربول.

Mohamed Salah. Get that head of yours up immediately ♥️ pic.twitter.com/Q7eBi0ym3K — Marcus Rashford MBE (@Jitokeze) February 6, 2022

لكن المثير في الأمر، هو أن الرسالة المكتوب تضمنت صورة يوجد بها الكثير من الكلام غير المفهوم بسبب صغر حجم الخط وتشابك السطور.

ويبدو الأمر مشابهًا لما يقوم به راشفورد عند كتابة رسائله إلى الجماهير في الكثير من الأوقات، حيث اعتاد نجم مانشستر يونايتد على كتابة رسائل بطريقة مماثلة.

ولعل أبرز تلك الرسائل كانت رسالة اعتذاره بعد إضاعة ركلة ترجيح في نهائي كأس أمم أوروبا 2020 أمام إيطاليا، والعديد من الرسائل الأخرى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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