راشفورد: أثبتنا أننا نستطيع الفوز أمام الفرق الكبرى

أبرز ما صرح به ماركوس راشفورد بعد الانتصار على توتنهام

قال ماركوس راشفورد نجم نادي مانشستر يونايتد إن الانتصار على توتنهام هوتسبيرز لم يكن مجرد حصول على ثلاثة نقاط، بل كان أكبر من ذلك.

و استفاق مانشستر يونايتد من سباته العميق، بإسقاط توتنهام بقيادة صديق الأمس جوزيه مورينيو بهدفين مقابل هدف في القمة التي جرت على ملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة الخامسة عشر للبريميرليج.

وعقب المباراة التي سجل فيها ماركوس راشفورد هدفين وكان نجمها الأول بلا منازع، أعرب المهاجم الدولي الإنجليزي عن سعادته بالفوز وبما قدمه هو كذلك.

وأضاف: "شعور مميز أن تفوز في مباراة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد سجلت هدفين بعد عدد من المحاولات وكترجمة لجهود الفريق كله"

وتابع: "الانتصار في هذه المباراة كان مهمًا لأننا نريد إثبات أننا ما زلنا قادرين على الفوز في المباريات الكبيرة وأمام الأندية المنافسة"

وأردف: "لقد قدم جازانيجا مباراة كبيرة وصد العديد من الفرص مني ومن زملائي، أحيانًا تكون موفقًا وأحيانًا لا يحالفك الحظ في التسجيل ولكن المهم هو الأداء الجيد والانتصار الذي يحققه الفريق"

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يذكر أن ماركوس راشفورد قد واصل تألقه في الفترة الأخيرة وواصل ظهوره المميز في المواجهات الكبرى حيث يسجل فيها ويظهر بشكل مميز دائمًا.