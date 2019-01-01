رازوفيتش يعرف طريق النهائيات في الخليج

الصربي يتألق في الخليج

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح فريق الظفرة في التأهل إلى كأس رئيس الدولة الإماراتي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الشارقة.

جاء تأهل الظفرة بفضل هدفي دييجو وروملو في الشوط الثاني، ليؤكد تأهله للنهائي رغم هدف مينديس.

تأهل تاريخي للظفرة الذي وصل للنهائي لأول مرة في تاريخه، حيث سبق له تحقيق لقب كأس الاتحاد الإماراتي موسم 2011-12.

وتعد كأس رئيس الدولة، هي بطولة مستحدثة من بطولة كأس الاتحاد، في الأعوام الأخيرة بعدما توقفت، ليظل تأهله الأول في المسابقة بالمسمى الجديد.

ويعود الفضل للمدير الفني الصربي، فوك رازوفيتش، الذي قاد الظفرة للنهائي، وسبق له قيادة الفيصلي السعودي الموسم الماضي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في السعودية، لأول مرة بتاريخه.

عادت الروح للجسد مرة أخرى 💪

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وفشل الصربي في قيادة الفيصلي للفوز باللقب، ليسقط أمام الاتحاد السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وينتظر الظفرة الفائز من لقاء أهلي شباب دبي والوصل الإماراتي من أجل معرفة هوية خصمه في نهائي المسابقة.