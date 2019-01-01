رازفان يلتحق بمعسكر الهلال بالنمسا

المدرب الروماني يبدأ الإعداد مع الزعيم لملاقاة الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصل عصر اليوم الثلاثاء، الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني الجديد للهلال السعودي، إلى مقر معسكر الفريق في النمسا، استعدادًا لتولي مهامه رسميًا.

مجلس الزعيم برئاسة فهد بن نافل، تعاقد مع الروماني منذ يومين، ولمدة موسمين، ليستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2020-2021.

ومن المقرر أن يجتمع رازفان أولًا مع سعود كريري؛ مدير إدارة الكرة، قبل أن يلتقي باللاعبين للتحضير للمران الأول للهلال بالنمسا.

بعثة الزعيم طارت إلى مدينة لينز النمساوية فجر اليوم، ببعثة مكونة من 29 لاعبًا، للإعداد للموسم الجديد 2019-2020. (طالع القائمة بالكامل)

ومن المنتظر أن يستهل المدرب الروماني مشواره رسميًا مع الفريق بمواجهة الأهلي السعودي في 6 و13 من أغسطس المقبل، ضمن دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.