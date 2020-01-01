رازفان يُفاضل بين مدالله العليان وكردي لتعويض البريك أمام الشباب

يحل الزعيم ضيفًا على الليوث مساء غد السبت

ُعاني نادي الهلال السعودي من غياب الظهير الأيمن محمد البريك قبل مواجهة الفريق الهامة المُقبلة أمام جاره نادي الشباب.

ويحل الزعيم ضيفًا على الليوث مساء غد السبت في الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

غياب البريك المؤكد عن الفريق الهلالي خلال المباراة يأتي بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة. وحضر اللاعب يوم أمس إلى عيادة المملكة الطبية بنادي الهلال.

تقارير مُقربة من الهلال قالت أن المدير الفني للفريق رازفان لوشيسكو يفاضل بين أمير كردي والقادم الجديد مد الله العليان لإشراك أحدهما في المباراة المقبلة بديلاً عن المصاب محمد البريك.

الجدير بالذكر أن اللاعب مد الله العليان يلعب في مركز الظهير الأيسر ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وتم التعاقد معه من الأساس، ليكون بديلاً مثالياً للظهيرين ياسر الشهراني ومحمد البريك.

وكثف الهلال تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب، والتي يسعى خلالها الزعيم إلى التمسك بالصدارة وعدم التراجع للوصافة، وختام الدور الأول من الدوري وهو في قمة الترتيب.

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وأدى اللاعبون مرانًا اعتياديًا تركز على الجوانب الفنية واللياقية، وعمل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على تصحيح أخطاء لاعبيه الماضية، وطالب بنسيان الفترة الماضية ومباراة الفيصلي وما صاحبها من فقدان نقطتين مهمتين والتركيز على العودة بقوة.