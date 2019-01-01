رادار جول (7) - محمد سامي يحكي بدايته مع الإسماعيلي وانتقاله إلى الدوري التركي

موهبة جديدة في الملاعب الأوروبية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أثارت تصريحات وائل رياض عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الجدل في الفترة الأخيرة بعد أن دعى اللاعبين من مواليد 1997 حتى 2000، المصريين في أوروبا الانضمام لمعسكر الفراعنة الصغار.

وجاء رد فعل شيتوس أنهم لن يتم إرسال فاكسات أو تحمل أي تذاكر طيران لاستقبال اللاعبين خلال المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا لمواجهتي أمريكا وهولندا.

ويسعى "جول" للوصول لبعض الوجوة الشابة المصرية في الأندية الأوروبية، في سن المنتخب الإوليمبي، لرصد المواهب التي قد تكون نواة للمنتخب الأول في الفترة المقبلة، حيث سيتم نشر سلسلة حوارات مع بعض المواهب الصاعدة المصرية في أوروبا.

وتواصل "جول" مع أحد المواهب الشابة المصرية، في تركيا، للحديث عن مسيرته وكيفية انتقاله إلى الدوري التركي وبدايته في الإسماعيلي.

محمد سامي صاحب الـ17 عام، تحدث عن بدايته في كرة القدم قائلًا: "بدأت من عمر الـ7 سنوات ووالدي وعمي هم من قاموا بتشجيعي للعب كرة القدم، وبدأت في مركز أبو حماد الشرقية في أحد الأندية الصغيرة هناك".

وتابع: "انتقلت إلى الاسماعيلي، ولعبت بعد ذلك لاتحاد الشرطة عندما كان في الدوري الممتاز ورحلت بعد هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، وساعدني الكثير من المدربين في هذه الفترة منهم علاء عبدالوهاب وسامح الهادى وخالد جميل".

وأضاف: "توجهت للتركيز في الدراسة بعد رحيلي عن اتحاد الشرطة، وبعد النجاح في الصف الثاني الثانوي قمت بالتوجه إلى تركيا وفقًا لنصيحة أحد أصدقائي هناك، وقام وكيل بتسويقي".

سامي قال: "واجهت بعض الأزمات بسبب الإقامة بعد انضمامي لنادي اسطنبول سبور، وعند التوقيع حدثت مشكلة مع الوكيل وتعرضنا للنصب أنا واثنين من زملائي".

وتابع سامي: "انضممت لنادي ألطاشهير سبور بعد ذلك وقدمت مستوى رائع لهم خلال السنة الحالية، وسأعود إلى مصر في الوقت الحالي للخضوع إلى الامتحانات الصف الثالث الثانوي".

وعن مثله الأعلى قال: "أنا أحب أحمد فتحي كثيرًا، فأنا ألعب في مركز الظهير الأيمن، وأيضًا أعشق عالميًا الإسباني داني كارفخال لاعب ريال مدريد".

إقرأ أيضًا - رادار جول (1) – حمدي علاء يكشف سبب رحيله عن الزمالك وانضمامه لجالطة سراي ونصيحة فاتح تريم

إقرأ أيضًا - رادار جول (2) - إسلام السوداني يتحدث عن رحلته من غزل المحلة للدوري التركي

إقرأ أيضًا - رادار جول (3) - وليد بلال: ظُلمت في الأهلي وأتذكر نصائح شوبير وانتظروني في الدوري التركي

إقرأ أيضًا - رادار جول (4) - جوبا غنام يتحدث عن التدريب تحت قيادة النني واختبارات ميلان ونهائي كأس إيطاليا

إقرأ أيضًا - رادار جول (5) - أحمد فتح الله يكشف عن نصيحة محمد صلاح له وصداقته مع ستيفان شعراوي

إقرأ أيضًا - رادار جول (6) - عمر يوسف : الفيزا أضاعت فرصة فياريال والنادي رفض عرض وائل رياض

واختتم سامي: "أعشق محمد صلاح فهو مثلًا أعلى لجميع اللاعبين الشباب في مصر، أتمنى أن أحقق ما حققه مؤخرًا، وأيضًا أحب أداء محمود حسن تريزيجيه".

وبذلك نجد أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين الشباب التي قد تكون نواة للمنتخبات الوطنية في جميع الأعمار في المرحلة المقبلة.