رادار جول (4) - جوبا غنام يتحدث عن التدريب تحت قيادة النني واختبارات ميلان ونهائي كأس إيطاليا

الحلقة الرابعة من سلسلة رادار جول مع أحد المواهب المصرية في الأراضي الإيطالية..

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أثارت تصريحات وائل رياض عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الجدل في الفترة الأخيرة بعد أن دعى اللاعبين من مواليد 1997 حتى 2000، المصريين في أوروبا الانضمام لمعسكر الفراعنة الصغار.

وجاء رد فعل شيتوس أنهم لن يتم إرسال فاكسات أو تحمل أي تذاكر طيران لاستقبال اللاعبين خلال المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا لمواجهتي أمريكا وهولندا.

ويسعى "جول" للوصول لبعض الوجوة الشابة المصرية في الأندية الأوروبية، في سن المنتخب الإوليمبي، لرصد المواهب التي قد تكون نواة للمنتخب الأول في الفترة المقبلة، حيث سيتم نشر سلسلة حوارات مع بعض المواهب الصاعدة المصرية في أوروبا.

وتواصل "جول" مع أحد المواهب الشابة المصرية، في إيطاليا، للحديث عن مسيرته وكيفية انتقاله إلى الدوري الإيطالي والأندية التي لعب لها في مصر.

وتأتي الحلقة الرابعة من سلسلة "رادار جول"، مع إسماعيل غنام الشهير بـ"جوبا"، الذي يلعب في الدوري الإيطالي ويقدم مستوى طيب مع فريقه.

وبدأ جوبا حديثه مع "جول": "أنا إسماعيل إيهاب غنام، في الـ18 من عمري، من المحلة وبدأت اللعب هناك في الأكاديمية منذ أن كنت في سن الرابعة، تحت قيادة كابتن ناصر النني، ولم أبلغ العقد الأول من عمري حتى جائني عرض من المقاولون العرب لضمي ولكن والدي رفض بسبب صعوبة إقامتي في القاهرة وحيدًا في سن صغيرة".

وأضاف الغنام: "واصلت مع غزل المحلة ما يقرب الـ8 سنوات أخرى، حتى أصبح الفريق الأول يستعين بي وفي جميع الفئات السنية".

وكشف أنه انضم لمنتخب الناشئين وقتها تحت قيادة عمرو أنور، وتلقى عروضًا من الزمالك والمصري البورسعيدي والإسماعيلي ولكن إدارة المحلة رفضت رحيله.

وأكد جوبا: "تلقيت عرضًا من فريق أكسلسيور الهولندي ولكنها لم تتم وقتها، وتوجهت إلى إيطاليا للعب الكرة هناك حيث يقيم والدي بها منذ فترة طويلة بحكم عمله".

وأكمل اللاعب المصري: "في باديء الأمر بدأت اللعب في إيطاليا مع فريق هواة بجانب منزلي حتى عملت باختبارات في ميلانو وخضتها بالفعل لمدة 4 أو 5 أيام، حتى قام وكيلي بضمي إلى نادي فروزينوني الإيطالي الذي كان يلعب في سيريا بي وكان من الممكن أن يتم قيدي في حالة صعودهم للدوري الممتاز حيث تسمح اللوائح في زيادة عدد اللاعبين في القائمة".

تابع جوبا: "انضممت إلى نادي جوبيو الإيطالي ولعبت مع الفريق الأول في أكثر من مناسبة منها مباراة الكأس وقتها وبعض مباريات الدوري في الدرجة الثانية، وبعدها انتقلت إلى نادي أنكونا فريق الحالي".

وكشف اللاعب المصري الشاب أن نادي أنكونا سيلعب نهائي كأس إيطاليا لأندية الدرجة الثالثة يوم 14 أبريل المقبل، وهم يتصدرون الدوري بفارق 6 نقاط ويتبقى لهم 4 مباريات للتأهل إلى السيريا بي.

وأردف غنام حديثه قائلًا: "مثلي الأعلى عالميًا محمد صلاح أعشقه كثيرًا بعد أن شبهتني الصحف عند ذهابي للدوري الإيطالي به وأطلقوا علي مومو صلاح الجديد، وأتمنى أن أقدم ما فعله محمد صلاح وحلمي أن أشارك في كأس العالم مع مصر".

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ومن المنتظر أن يظهر جوبا في صفوف الفريق الأول لأنكونا خلال الفترة المقبلة في نهائي كأس إيطاليا للدرجة الثالثة.