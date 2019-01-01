رادار جول – حمدي علاء يكشف سبب رحيله عن الزمالك وانضمامه لجالطة سراي ونصيحة فاتح تريم

مواهب مصرية شابة في أوروبا قد تكون نواة للمنتخب الأول

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أثارت تصريحات وائل رياض عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الجدل في الفترة الأخيرة بعد أن دعى اللاعبين من مواليد 1997 حتى 2000، المصريين في أوروبا الانضمام لمعسكر الفراعنة الصغار.

وجاء رد فعل شيتوس أنهم لن يتم إرسال فاكسات أو تحمل أي تذاكر طيران لاستقبال اللاعبين خلال المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا لمواجهتي أمريكا وهولندا.

ويسعى "جول" للوصول لبعض الوجوة الشابة المصرية في الأندية الأوروبية، في سن المنتخب الإوليمبي، لرصد المواهب التي قد تكون نواة للمنتخب الأول في الفترة المقبلة، حيث سيتم نشر سلسلة حوارات مع بعض المواهب الصاعدة المصرية في أوروبا.

وتواصل "جول" مع أحد المواهب الشابة المصرية، في تركيا، للحديث عن مسيرته وكيفية انضمامه لجالطة سراي التركي وماذا دار بينه وبين وائل رياض.

وبدأ حمدي علاء، لاعب شباب جالطة سراي التركي حديثه لـ"جول": "تواصلت مع المنتخب الأوليمبي عن طريق كابتن وائل رياض، وأبلغته أنه يلزم إرسال فاكس رسمي للانضمام للمنتخب، ولكن أبلغني أنهم لن يرسلوا فاكسات أو أي تكاليف سفر فقدمت له اعتذار بعدم الحضور".

وأضاف: "أنا في سن 18 عامًا، وأشارك باستمرار مع فريق الـ21 عامًا، وأتواجد في بعض اللقاءات مع فريق الـ19، ونقدم موسمًا رائعًا ونقترب من حسم لقب الدوري".

وتابع علاء: "فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي التركي طالب تصعيدي لتدريبات الفريق الأول، وانتظر الظهور بشكل رسمي مع نجوم الفريق الأول".

موهبة مصر في تركيا أكمل حديثه: "تواجدت في بعض المباريات الودية مع الفريق الأول، وفاتح تريم يحمسني دائمًا ويقدم لي النصائح، والجميع سعيد بي هناك كوني مصري ويحفزونني على الاستمرار".

وعن تواجده في مصر قبل الانتقال إلى تركيا، قال علاء: "لعب لبعض الأندية الصغيرة في مصر، وانضممت إلى المصرية للاتصالات، ومن بعدها انتقلت للزمالك لمدة عامين، وتلقيت بعض الوعود بالانضمام لهم بشكل رسمي".

وأضاف: "بعض المدربين وعدوني بإنهاء ضمه للزمالك، على رأسهم أحمد عبدالحليم وسيد حنفي وسعيد الجدي وفاروق جعفر، ولكنني في الأخير قمت بالرحيل لعدم اتخاذ خطوة جادة من اتجاه المسئولين".

وواصل المحترف المصري: "هذه السنة هي الأولى لي في جالطة سراي، وأتمنى التوفيق للفريق ومواصلة الصدارة في الدوري، نفرق بـ6 نقاط، وتبقى لنا 8 مباريات ونتمنى التتويج باللقب".

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انضم الشاب المصري الواعد لجالطة سراي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، وهو يلعب في مركز خط وسط المدافع، حيث أكد أن مثله الأعلى في مصر هو الصقر أحمد حسن، وأندريس إنييستا أوروبيًا.