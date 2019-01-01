رادار جول - جوبا غنام يتوج بالدوري والكأس مع أنكونا الإيطالي

"جول" أجرى بعض الحوارات مع المواهب المصرية الصاعدة في أوروبا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق جوبا غنام، اللاعب المصري الشاب، أول بطولاته مع ناديه أنكونا الإيطالي، خلال مسيرته الاحترافية سعيًا وراء تحقيق الإنجازات.

وكان "جول" قد أجرى حوارًا مع جوبا، الذي يلعب في نادي أنكونا الإيطالي، ضمن سلسلة "رادار جول" ، لكشف مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية.

وتمكن جوبا في التتويج مع فريقه اليوم ببطولة كأس إيطاليا، للدرجة الثالثة، بعد الفوز على فريق دومينكا 14، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النهائي.

وشارك جوبا في المباراة في أخر 20 دقيقة من اللقاء حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم أنكونا بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز فريق اللاعب المصري هدفًا ثالثًا، قبل أن يقصل المنافس بهدف ثان.

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وتعد هي البطولة الثانية لجوبا غنام مع أنكونا بعد حسم لقب الدوري في الموسم الحالي.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019