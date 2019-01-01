رادار جول - إسلام السوداني يتحدث عن رحلته من غزل المحلة للدوري التركي

أسلام السوداني انضم لتابجك سبور بعد الرحيل عن غزل المحلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أثارت تصريحات وائل رياض عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الجدل في الفترة الأخيرة بعد أن دعى اللاعبين من مواليد 1997 حتى 2000، المصريين في أوروبا الانضمام لمعسكر الفراعنة الصغار.

وجاء رد فعل شيتوس أنهم لن يتم إرسال فاكسات أو تحمل أي تذاكر طيران لاستقبال اللاعبين خلال المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا لمواجهتي أمريكا وهولندا.

ويسعى "جول" للوصول لبعض الوجوة الشابة المصرية في الأندية الأوروبية، في سن المنتخب الإوليمبي، لرصد المواهب التي قد تكون نواة للمنتخب الأول في الفترة المقبلة، حيث سيتم نشر سلسلة حوارات مع بعض المواهب الصاعدة المصرية في أوروبا.

وتواصل "جول" مع أحد المواهب الشابة المصرية، في تركيا، للحديث عن مسيرته وكيفية انتقاله إلى الدوري التركي والأندية التي لعب لها في مصر.

إسلام محمود السوداني، أحد لاعبي غزل المحلة السابقين، بدأ حديثه لـ"جول" قائلًا: "شاركت مع غزل المحلة في الفريق الأول ورغبوا في توقيعي لعقد وأنا رفضت رغبةً في الاحتراف الأوروبي مباشرة".

وأضاف: "تواجدت في أكثر من معكسر لمنتخب مصر للناشئين أثناء تواجدي في غزل المحلة، قبل أن أقوم بالانتقال إلى تركيا والانضمام للنادي الحالي".

إسلام أضاف: "ألعب مع نادي تابجك سبور التركي في دوري الدرجة الثانية في مرحلة الشباب، ولكنني تلقيت وعدًا بالتواجد في الفريق الأول قريبًا".

وعن الانتقال إلى أندية فئة أولى في الدوري التركي، قال: "وكيلي تحدث معي على إمكانية انتقالي إلى بشكتاش أو جالطة سراي (للشباب) في العام المقبل".

وتحدث إسلام السوداني عن مركزه قائلًا: "أنا ألعب في أكثر من مركز بالملعب قلب دفاع، ظهير أيمن، وأيضًا ارتكاز وصانع ألعاب، المركز الذي يضعني فيه المدرب أقدم فيه على أكمل وجه".

تابع: "كنت أتمنى الانضمام لمنتخب مصر الأوليمبي بعد دعوة وائل رياض، لكن النادي كان سيرفض بسبب عدم وجود فاكس رسمي للانضمام، وأتمنى التواجد في المراحل المقبلة".

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وأضاف: "تلقيت دعم كبير من المدرب إيهاب غنيم، دائمًا كان يحمسني ويشجعني على المواصلة في العمل لأكون أفضل، ومثلي الأعلى محليًا هو حسام غالي وعالميًا لوكا مودريتش وإنييستا".

وينتظر المنتخب الأوليمبي المنافسة على الصعود إلى أولمبياد طوكيو المقبلة، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب التي ستقام في مصر.