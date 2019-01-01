راجل رائع ورجل مخيب | ريال مدريد وإسبانيول

من تألق ومن خيب الآمال

انتهت مباراة السبت بين ريال مدريد وضيفه إسبانيول بنتيجة هدفين نظيفين، وذلك لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت تألقًا وتعملق عدد من اللاعبين وإخفاق البعض الآخر من الطرفين، فمن كان الأفضل، ومن خيب الآمال؟

رجل رائع - دييجو لوبيز

الحارس السابق لريال مدريد كان حصناً منيعاً ضد فريقه السابق، ولولاه لكان إسبانيول خاسراً لهذا اللقاء بنتيجة ثقيلة في "سانتياجو برنابيو".

نصب نفسه نجماً في الشوط الأول بتصدياته لأكثر من فرصة خطرة عبر فينيسيوس وكريم بنزيما، وكان بارعاً في إبعاد الانفراد التام للمهاجم الفرنسي، ولا يمكن لومه على الهدفين اللذين هزا شباكه.

رجل مخيب - رودريجو

الجناح البرازيلي الشاب قدم أضعف عروضه في الآونة الأخيرة رفقة الفريق الملكي، وكان الأقل نشاطاً في الخط الأمامي لريال مدريد.

وبين مواطنه فينيسيوس جونيور، كان رودريجو هو الأقل فعالية على المرمى، ولم يتعامل بإيجابية مع الفرص التي أُتيحت له، ولم يكن موفقاً في المراوغات.