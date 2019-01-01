رابيو: يوفنتوس خطوة للأمام مقارنة بباريس سان جيرمان

أدريان رابيو يتحدث عن انتقاله من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أدريان رابيو المنضم حديثًا إلى يوفنتوس في أول تصريحاته بعد انضمامه للسيدة العجوز أنه اتخذ خطوة للأمام في مسيرته.

وكان يوفنتوس قد أعلن مساء أمس التعاقد رسميًا مع أدريان رابيو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وبعد 24 ساعة من الإعلان الرسمي، تم تقديم أدريان رابيو اليوم أمام وسائل الإعلام والجماهير كلاعب في يوفنتوس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وفي أول تصريح عقب انضمامه رسميًا، قال أدريان رابيو إن الانتقال إلى البيانكونيري من باريس سان جيرمان يعد خطوة للأمام.

وأضاف: "اليوفي نادي كبير ويمتلك طموحات كبيرة بخصوص المستقبل، هذه خطوة أعتقد أنني كنت في حاجة إليها في الوقت الحالي"

وتابع: "سألعب برفقة مجموعة مميزة من اللاعبين، هذا سيدفعني لتقديم كل ما لدي وإقبات نفسي وسط هذه المجموعة الرائعة"

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يذكر أن يوفنتوس كان قد ضم أرون رامسي من آرسنال أيضًا في صفقة انتقال حر خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.