الكأس الوطني الأمريكي

رابيو: يوفنتوس أصعب من باريس سان جيرمان

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أدريان رابيو يتحدث عن الفارق بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال نجم الوسط الفرنسي أدريان رابيو إن الحياة واللعب ليوفنتوس يبدو أصعب من اللعب في باريس سان جيرمان.

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وكان رابيو قد انتقل رسميًا إلى السيدة العجوز في صفقة انتقال حر وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ومع مشاركاته في الحصص التدريبية ليوفنتوس ومباريات كأس الأبطال الودية، بدأ رابيو في ملاحظة الفارق بين وضعه القديم وما هو عليه الآن.

وقال رابيو: لم أقضِ وقتًا كبيرًا في يوفنتوس، ولكنني مع ذلك لاحظت أن الوضع أصعب بكثير مما كان عليه في باريس سان جيرمان"

وأضاف: "المتطلبات هنا كبيرة وتحتاج إلى كثير من العمل، والالتزام لا يعد خيارًا بل إجبارًا على الجميع، الحياة هنا أكثر تنظيمًا وأكثر تطلبًا للجهد"

وتابع: "متحمس للتجربة الجديدة مع يوفنتوس، طالما حلمت بارتداء قميص هذا النادي الكبير والمشاركة في صناعة أمجاده، أتمنى الفوز بدوري الأبطال هنا بالطبع"

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يذكر أن أدريان رابيو كان قد اصطدم مع إدارة باريس سان جيرمان التي رفضت رحيله صوب برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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