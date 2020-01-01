رابيو يكشف كيف تسببت والدته في رحيله عن مانشستر سيتي

اللاعب حمل قميص النادي الإنجليزي لعدة أشهر

كشف لاعب يوفنتوس الحالي أدريان رابيو عن التفاصيل وراء عدم استمراره في صفوف مانشستر سيتي في بداية مشواره رغم تدربه مع الفريق لعدة أشهر.

رابيو تدرب لقرابة الستة أشهر مع مانشستر سيتي في 2008 عندما كان في الثالثة عشر من عمره، وذلك بعد أن شاهده كشافو النادي في أكاديمية كليرفونتين.

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وقال الفرنسي في تصريحات نقلتها "MEN": "في تدريبي الأخير في كليرفونتين كان كشاف سيتي حاضراً وأخبر والدتي بأنهم مهتمين بضمي، ولذا قررنا الذهاب".

وأضاف: "كل شيء كان على ما يرام، ولكن بعد ستة أشهر والدتي أخبرتني أن يجب أن أتوقف وأننا سنعود للمنزل، منذ الصغر وهي معي في مشواري وكل محطة لعبت بها".

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وتحدث التقرير الذي نشرته "MEN" أن السبب وراء تراجع سيتي عن ضم رابيو هو أن شروط والدته فيرونيك كانت تتعارض مع قواعد الاتحاد الدولي بخصوص اللاعبين تحت 18 عاماً.

رابيو انتقل إلى صفوف باو في فرنسا بعد ذلك، ثم انضم إلى صفوف بي إس جي، والذي معه تم تصعيده للفريق الأول مع كارلو أنشيلوتي، حتى رحل الصيف الماضي مجاناً.

وتتولى والدة رابيو فيرونيك إدارة أعماله منذ بداية طريقه في الكرة، وذلك بعد إصابة والده بجلطة جعلته فاقد للقدرة على الحركة في 2007.