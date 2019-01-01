النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

رابيو يستعين بالحكومة الفرنسية ضد باريس سان جيرمان

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
رابيو ممنوع من اللعب بأمر ناديه
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

طالبت والدة اللاعب أدريان رابيو من وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينو بالتدخل وحل أزمته مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأبعد بي إس جي رابيو عن المشاركة مع الفريق الأول منذ رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

وطالبت فيرونيكا رابيو في حوار مع "ليكيب" من وزيرة الرياضة حل الأزمة بصفتها المختصة في الأمر وتقع المشكلة تحت صلاحيتها.

اختيارات المحررين

باريس سان جيرمان يُعزز التواجد الأمني في منازل لاعبيه

لوسيلسو يرفض العودة إلى باريس سان جيرمان

وردت روكسانا على مطالب والدة اللاعب في حوار مع "يوروب 1": "لا يمكننا التدخل، الأمر له سلطات معنية تهتم به، نحن لا يمكن أن نتدخل بين نادي ولاعب أو عائلته".

ويحق لرابيو التوقيع مع أي نادي مجاناً منذ يناير الماضي وربطت التقارير بينه وبرشلونة بداية من يونيو المقبل.

ولم يلعب رابيو إلا 14 مباراة مع بي إس جي الموسم الجاري بكل المسابقات.

إغلاق