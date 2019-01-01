رابيو يستعين بالحكومة الفرنسية ضد باريس سان جيرمان

رابيو ممنوع من اللعب بأمر ناديه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالبت والدة اللاعب أدريان رابيو من وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينو بالتدخل وحل أزمته مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأبعد بي إس جي رابيو عن المشاركة مع الفريق الأول منذ رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

وطالبت فيرونيكا رابيو في حوار مع "ليكيب" من وزيرة الرياضة حل الأزمة بصفتها المختصة في الأمر وتقع المشكلة تحت صلاحيتها.

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وردت روكسانا على مطالب والدة اللاعب في حوار مع "يوروب 1": "لا يمكننا التدخل، الأمر له سلطات معنية تهتم به، نحن لا يمكن أن نتدخل بين نادي ولاعب أو عائلته".

ويحق لرابيو التوقيع مع أي نادي مجاناً منذ يناير الماضي وربطت التقارير بينه وبرشلونة بداية من يونيو المقبل.

ولم يلعب رابيو إلا 14 مباراة مع بي إس جي الموسم الجاري بكل المسابقات.