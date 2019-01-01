رابيو يرد على إدارة باريس سان جيرمان بعد إيقافه

رابيو يؤكد أنه تحت تصرف باريس سان جيرمان عقب عقوبته على إعجابه بفيديو احتفال لاعبي مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو إنه تحت تصرف النادي، وذلك على خلفية عقوبة استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه أوليمبيك مارسيليا مساء الأحد.

وعاقب نادي العاصمة الفرنسية نجم وسط ملعبه الشاب بسبب إعجابه بمقطع فيديو يحتفل فيه باتريس إيفرا بتأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.

وعلى خلفية هذه العقوبة، قال أدريان رابيو إن كل شيء على ما يرام بينه وبين النادي عكس ما يشاع، مؤكدًا احترامه لقرار النادي الذي هو تحت تصرفه.

وأضاف: "على الرغم من كل الشائعات التي تم الترويج لها مؤخرًا، إلا أنني لا زلت لاعبًا لباريس سان جيرمان، لدي عقد مع الفريق"

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وتابع: "الخروج من دوري أبطال أوروبا كان مخيبًا للآمال بشكل كبير، ولكنها ليست أول مرة تحدث بهذه الطريقة، علينا التركيز على ما تبقى"

وكان أدريان رابيو قد ارتبط بالرحيل عن باريس سان جيرمان، وكانت أقرب وجهاته برشلونة، قبل أن ترفض والدته ــ وكيل أعماله ــ شروط النادي الكتالوني، ما أدى لانفصالهما في النهاية.

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يذكر أن أدريان رابيو كان قد رفض تجديد عقده مع الفريق الباريسي، ما يجعله قريبًا من الرحيل عن صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.