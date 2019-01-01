النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

رابيو يرد على إدارة باريس سان جيرمان بعد إيقافه

التعليقات()
Getty Images
رابيو يؤكد أنه تحت تصرف باريس سان جيرمان عقب عقوبته على إعجابه بفيديو احتفال لاعبي مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو إنه تحت تصرف النادي، وذلك على خلفية عقوبة استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه أوليمبيك مارسيليا مساء الأحد.

وعاقب نادي العاصمة الفرنسية نجم وسط ملعبه الشاب بسبب إعجابه بمقطع فيديو يحتفل فيه باتريس إيفرا بتأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.

اختيارات المحررين

وعلى خلفية هذه العقوبة، قال أدريان رابيو إن كل شيء على ما يرام بينه وبين النادي عكس ما يشاع، مؤكدًا احترامه لقرار النادي الذي هو تحت تصرفه.

وأضاف: "على الرغم من كل الشائعات التي تم الترويج لها مؤخرًا، إلا أنني لا زلت لاعبًا لباريس سان جيرمان، لدي عقد مع الفريق"

وتابع: "الخروج من دوري أبطال أوروبا كان مخيبًا للآمال بشكل كبير، ولكنها ليست أول مرة تحدث بهذه الطريقة، علينا التركيز على ما تبقى"

وكان أدريان رابيو قد ارتبط بالرحيل عن باريس سان جيرمان، وكانت أقرب وجهاته برشلونة، قبل أن ترفض والدته ــ وكيل أعماله ــ شروط النادي الكتالوني، ما أدى لانفصالهما في النهاية.

يوفنتوس ضد أياكس.. هل يخرج رونالدو لسانه لريال مدريد مرة أخرى؟

يذكر أن أدريان رابيو كان قد رفض تجديد عقده مع الفريق الباريسي، ما يجعله قريبًا من الرحيل عن صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

إغلاق