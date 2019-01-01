رابيو يتردد بخصوص الانتقال إلى يوفنتوس

اتفاق وشيك بين الطرفين ولكن هناك تطورات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت وسائل الإعلام الفرنسية أن أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، قد يتراجع عن التعاقد مع يوفنتوس بسبب عرض ناديه عقداً جديداً.

وينتهي عقد رابيو مع بي إس جي بحلول نهاية شهر يونيو ويحق له التوقيع مع أي نادي آخر مجاناً منذ يناير الماضي.

وأفادت "ليكيب" أن رابيو طلب مهلة من يوفنتوس للتوقيع نهائياً على العقود رغم التوصل لاتفاق نهائي، وذلك بسبب فتح المفاوضات من جديد مع بي إس جي.

كلب وراء طائرة يوفنتوس الخاصة لاصطحاب ساري من لندن

قائد ⚽️

حاسم 👊

قوي 💪

مؤثر 💫

يحترمه الجميع 🙏



أفضل قائد لفريقه شاهدته في ملاعب كرة القدم هو ـــــــــــــــــــــــــــ؟ pic.twitter.com/KWPLdhpF59 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

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وذكرت الصحيفة أن ليوناردو، المدير الرياضي الجديد للنادي الفرنسي، اتصل برابيو وعرض عليه البقاء مع بي إس جي بعقد معدل.

التقارير في إيطاليا تتحدث عن عرض يوفنتوس ثمانية ملايين يورو موسمياً على رابيو، بالإضافة لحصوله على مبلغ مقارب مقابل التوقيع.

وامتنع رابيو عن اللعب مع بي إس جي منذ منتصف الموسم بقرار من إدارة النادي عقاباً على عدم تجديد عقده، واكتفى بالتدريب مع فرق الشباب.