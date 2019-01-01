رابيو: رونالدو ساعدني على التأقلم في يوفنتوس

رابيو على وشك خوض مباراته الأولى رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أدريان رابيو، لاعب يوفنتوس الجديد، على تجربته مع الفريق حتى الآن، وأشاد بالدور الذي لعبه نجم الفريق كريستيانو رونالدو لمساعدته.

رابيو انضم لصفوف يوفنتوس هذا الصيف مجاناً بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

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وقال رابيو مع "سكاي": "لعبت كثيراً هذا الصيف بسبب حاجتي للتأقلم مع الفريق، بدأت أكون علاقة خاصة مع كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "رونالدو يلعب أيضاً على اليسار، التدرب معه يساعدني على التحسن ووجوده مفيد للغاية للمجموعة".

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وأكمل الفرنسي: "شخصياً، لا يمكنني الانتظار للبداية، أشعر بالجاهزية، تأقلمت جيداً مع المدينة، وتفهمنا أفكار ساري".

وختم: "لقاء بارما سيكون صعباً لأن الجميع يريد الانتصار علينا وإثبات نفسه أمامنا، ولكن نملك الثقة في أنفسنا".

ويلعب يوفنتوس في ضيافة بارما ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي مساء السبت.