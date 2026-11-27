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خرج عمر بترجي المتحدث الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي، من أجل توضيح العديد من الأمور الخاصة بالمسابقة، وبالتحديد مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس مع النصر، وملف رحيل موسى ديابي ومغادرته للاتحاد متجهًا نحو ناديه السابق باير ليفركوزن الصيف الماضي.

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مستقبل ديابي كان من أهم علامات الاستفهام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تخلى العميد عنه مقابل 28 مليون يورو، وهو ما أثر كثيرًا على القوة الهجومية لفريق المدرب ينس فيسينج خلال الموسم الجاري، لتظهر التكهنات عن تعرض النادي للضغط من أجل بيع اللاعب لنظيره الألماني.

وأما فيليكس، فهناك أنباء في كل مكان تؤكد اقتراب اللاعب من التوقيع على عقد جديد مع النصر، وسط تساؤلات حول وضع العالمي من الرقابة المالية، وإمكانية تأثيرها على إتمام العملية بنجاح.

ملف موسى ديابي

الصحفي تركي العجمة، وجه سؤالًا إلى بترجي عن حقيقة قيام الاتحاد ببيع موسى ديابي لإنفاق الأموال على شراء لاعبين آخرين، وكذلك قيام الرقابة النشطة في دوري روشن بالضغط على النادي للتخلي عن اللاعب، ورد عليه بترجي:"هذا غير صحيح إطلاقًا، وهناك قاعدة يجب الاعتماد عليها في المستقبل، الرابطة لا تتدخل في قرارات الأندية أبدًا، أي خطوة تتعلق بالتعاقد أو التخلي عن لاعب تتم من خلال النادي، هذا قولًا واحدًا".

وأما عن وجود أي مقترحات تخص بيع ديابي:"نحن لا نتدخل أبدًأ، قرارات الأندية مستقلة تمامًا، وبالحديث عن حالة موسى ديابي على وجه التحديد، فجزئية منحنا الموافقة على أي شيء يخص الصفقات يعتمد على حالة النادي من الرقابة النشطة، للتأكد من عدم وجود تبعات مستقبلية وحدوث مخالفات تضر بالفريق".

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قضية تجديد عقد جواو فيليكس

وفي سياق منفصل، تطرق بترجي إلى القضية الراهنة التي يمر بها نادي النصر، بخصوص وجوده تحت الرقابة النشطة وسط محاولاته للاحتفاظ بخدمات نجمه البرتغالي جواو فيليكس، والذي يعيش حالة مبهرة من التوهج مع العالمي على مختلف المستويات خلال الموسم الكروي الحالي 2026/2027، حيث تصدر المشهد بالعديد من اللقطات الحاسمة لفريق المدرب أنجي بوستيكوجلو.

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ومن جانبه قال بترجي عن مستقبل فيليكس:"نحن مع الكيان والنادي ونقدم كافة سبل الدعم، على استعداد للجلوس مع النادي لاتخاذ خطوات تصحيحية لمساعدته في هذه المرحلة، ولكن قرار النصر مع اللاعب وكيفية حل أي أزمات مالية مستقبلية فهو يتعلق بهم ولا يمكننا التدخل فيه بأي شكل من الأشكال وليس لدينا الصلاحية".

وعن إمكانية تقديم أي دعم بالنظر إلى أهمية اللاعب عمومًا، رد مسؤول رابطة دوري روشن:"الرقابة المالية لا تقدم أي دعم مادي في هذه الحالات، يمكن للنادي النظر لو كانت له أي مخصصات يستطيع تسخيرها للخروج من الأزمة، ولكن لا يوجد أي مجال لنا للتدخل ماليًا".

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وأما عن إبقاء اللاعب في الدوري عمومًا لمراعاة أهميته:"الرقابة المالية موحدة على جميع الأندية، ولدينا عدة برامج، مثل الاستقطاب والرقابة، ولا توجد أي استثناءات فيما يخص توزيع المخصصات المتعلقة بالأندية، دورنا هو مساعدة الجميع ولكن بالميزانية المخصصة، حيث نتعاون معهم ونعثر لهم على الحلول، يجب مراعاة العدالة والآلية التي وضعناها للكل".