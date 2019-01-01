رابطة الليجا تصدر الموسيقى الرسمية للدوري الإسباني بمشاركة ١٣٠ موسيقار

رابطة الدوري الإسباني تعلن عن إصدار الموسيقى الرسمي الخاصة بالليجا والتي سيتم إذاعتها في كل المباريات بداية من الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن اطلاق موسيقى جديدة تم تأليفها خصيصًا لتكون خاصة بالليجا والمباريات التي تقام ضمنها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الرابطة في بيان رسمي أصدرته، وأكدت من خلاله أن الموسيقى الجديدة شارك فيها ١٣٠ عازف وموسيقي من حول العالم.

وبحسب البيان فالملحن لوكاس فيدال والشهير بعمله في سلسلة أفلام "فاست أند فيريوس" هو الذي قاد فريق العمل خلال الأشهر الماضية لإتمام المعزوفة الجديدة.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة: "ما نقدمه اليوم يعتبر جوهرياً للدوري الإسباني ولحظة فارقة في تاريخ الرابطة، إنها نغمة ملحمية ومتكاملة سيتعرف عليها جميع جماهير الكرة الإسبانية، قمنا بإعدادها باحترافية تامة وأضفنا نكهة دولية إليها تنسجم مع بطولتنا نفسها، بحيث تشعر الجماهير حول العالم إنهم جزء من هذه المعزوفة التي تخصهم".

وأضاف فيدال الحاصل على جائزة إيمي من قبل: "كنت متحمساً للغاية لقبول الدور وفوراً علمت إنها مسؤولية كبيرة، ببساطة توجب علي رفع درجة التحدي من أجل الجماهير، الذين ألهموني بفضل هتافاتهم بتناغم والطاقة والالتزام، أتمنى أن أرد لهم جزء من الشغف الذي يشعرون به كلما شاهدوا مباريات الدوري الإسباني من خلال هذه النغمة".

جدير بالذكر أن النغمة الجديدة للدوري الإسباني تم تسجيلها بين كل من إنجلترا وإسبانيا وبراج بمشاركة ٢٠ جنسية فيها.