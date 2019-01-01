رابطة اللاعبين المحترفين تدعو نجوم الكرة لمقاطعة السوشيال ميديا لنبذ العنصرية

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تعلن عن مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي في دعوة منها لنبذ التعصب في كرة القدم العالمية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن مقاطعة كافة وسائل التواصل الاجتماعي في خطوة منها تجاه نبذ العنصرية في ملاعب كرة القدم بالفترة الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الرابطة في بيانٍ رسميٍ أصدرته عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل، وأكد من خلاله أن تلك تعد مجرد خطوة من أجل نبذ التعصب.

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ودعت الرابطة كافة نجوم كرة القدم حول العالم للمشاركة في المقاطعة التي ستكون لمدة 24 ساعة فقط بين صباح الغد الجمعة وحتى صباح السبت.

وتأتي تلك المقاطعة في ظل حالة العنصرية التي طغت على ملاعب كرة القدم في إنجلترا وخارجها خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما أثار استياء الرابطة.

وكتبت الرابطة في البيان: "المقاطعة ستكون مجرد خطوة أولى ضمن حملة كاملة نعدها من أجل ايقاف العنصرية في كرة القدم بكل صورها".

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وأضافت: "نعمل مع الحكومة والاتحاد الإنجليزي من أجل تحقيق أهدافنا، كما سنضع كل الضغط الممكن على كل من الاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدم عبر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين".

جدير بالذكر أن حالة العنصرية في كرة القدم كانت قد طالت عدد كبير من اللاعبين في الفترة الأخيرة منهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.