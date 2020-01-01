رابطة الكُتاب: أسباب غير رياضية منحت هندرسون جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

فيرجيل فان دايك استحق الحصول عليها العام الماضي

كشفت كاري براون رئيسة رابطة الكتاب الرياضيين الإنجليزية، عن أهم الأسباب التي ساهمت في فوز جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي.

الرابطة منحت الجائزة لصالح قائد ليفربول ، اليوم الجمعة، بعد منافسة شرسة مع العديد من النجوم، أبرزهم فيرجيل فان دايك وأرنولد وساديو ماني وكيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي .

كاري قالت عن سر فوز نجم الريدز:"نتفهم حالة الإحباط لدى جماهير سيتي لعدم فوز دي بروينه، بعد تألقه وصناعته 19 هدفاً هذا الموسم واقترابه من رقم تييري هنري".

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وأضافت:"دي بروينه يعتبر من الأفضل في مركزه في العالم، ولكن هنا في الرابطة نحن نعتمد على بعض المعايير الأخرى داخل وخارج الملعب".

وتابعت:"النموذج الذي يقدمه هندرسون مع ليفربول داخل الملعب وخارجه كذلك، كان من أهم الأسباب التي دفعتنا لاختياره على حساب منافسه البلجيكي".

واستكملت:"العام الماضي فيرجيل فان دايك كان اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي ، ولكن الاختيار وقع على رحيم ستيرلينج، نظراً لتألقه في الملعب وجهوده لمحاربة العنصرية".

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يذكر أن جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، يتم منحها من خلال 4 جهات، منها رابطة الكتاب الرياضيين، رابطة النقاد، تصويت الجماهير، واللجنة المنظمة للبطولة.