رابطة الدوري السعودي توقع رعايات تخطت الـ20 مليون ريالًا

رابطة الدوري السعودي توقع مع 3 شركات

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

فوضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رئيسها مسلي آل معمر، من أجل التوقيع على عقود رعايات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الرعايات ستكون مع 3 شركات، وذلك بقيمة إجمالية ستتخطى الـ20 مليون ريال سعودي.

رعايات الدوري السعودي ستكون مع شركات طازج وباجة والمسافر، حيث تبلغ قيمة رعاية طازج وباجة 10 ملايين ريال بالمناصفة بينهما، بينما يتفوق عقد المسافر الذي وصل إلى 10 ملايين بمفرده، لكونه بالفئة B.

آل معمر أكد للأندية الأعضاء بالدوري السعودي، على عدم تجديد عقد شركة صلة المسوق للبطولة، ومنح مهامها إلى إدارة التسويق بالرابطة.

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أما عن النقل التلفزيوني، يتم إسناده إلى القنوات الرياضية السعودية دون تشفير للموسم المقبل.

وحث آل معمر الأندية على سرعة صرف مستحقاتها من قبل الهيئة العامة للرياضة، حيث تم إرسال خطاب، كما تم الاتفاق من قبل 13 ناديًا على أولوية صرف المبالغ إلى الثلاثي الجديد أبها وضمك والعدالة.