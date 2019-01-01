الدوري السعودي للمحترفين

رابطة الدوري السعودي تفوض الرئيس لتوقيع الرعايات الثلاث

آخر تحديث
التعليقات()
وتعتمد اللائحة التنظيمية الجديدة
بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

 

نشر حساب الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة "تويتر"، بيانًا للكشف عن هوية مفوض رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتوقيع 3 عقود رعايا لنسخة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الجديدة التي ستنطلق في الـ22 من أغسطس الجاري.

وبحسب ما ذكره البيان، فإن أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وافقوا على تفويض رئيس الرابطة مسلي آل معمر لتوقيع ثلاث رعايات للبطولة التي ستنطلق في غضون أيام تعد على أصابع اليد الواحدة.

اختيارات المحررين

ولفت البيان أن ذلك القرار جاء بعد الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الثانية جدة مؤخرًا، وترأسه مسلي آل معمر، وفي حضور المدير التنفيذي للرابطة عبد العزيز الحميدي بجانب ممثلي الأندية الـ16 المشاركة في الدوري.

وختم البيان، بأن الأعضاء اطلعوا على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، إلى جانب اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري، والتي شملت عددًا من الأمور التنظيمية والتسويقية، إذ تم اعتماد تلك التعديلات، فضلاً عن اعتماد محضر الاجتماع، الذي تم في السابع من أبريل الماضي.

 

إغلاق