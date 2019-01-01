رابطة الدوري السعودي تعدل إحصائيات الفيصلي

ما الأزمة التي تسبب فيها إحصائيات مباراة الفيصلي والفيحاء؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

عدلت رابطة الدوري السعودي الإحصائيات الخاصة بالحضور الجماهيري لمباراة الفيصلي والفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الإحصائية لم تُظهر العدد الحقيقي للحضور الجماهيري لفريق الفيصلي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أنّ الرابطة قررت إعادة تصحيح الإحصائية التي وقعت فيها الشركة المشغلة التي تتولى الأمر في الدوري السعودية.

وأوضحت الصحيفة أنّ رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، لم يرضى أو يسمح ببخس عدد جماهير النادي أمام الفيحاء متمنيًا أنّ يكون الأمر غير متعمدًا.

أما، عبدالعزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي للرابطة، فقد أرجع الخطأ إلى الشركة المشغلة مؤكدًا أنّه غير مقصود وموجهًا اعتذاره إلى الفيصلي ورئيسه.

جدير بالذكر أنّ مباراة الفيصلي والفيحاء شهدت التعادل السلبي بين الفريقين.