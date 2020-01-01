رابطة الدوري السعودي تبحث عن التسويق المباشر وترفض الوسيط

رابطة الدوري السعودي تبحث عن زيادة قيمة البطولة تسويقيًا

نادت أصوات داخل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بضرورة التوجه إلى خيار الرعاية المباشرة، من أجل تسويق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدلًا من المسوق الوسيط، كما كان في وقت سابق.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الرابطة ترى أن الدوري جاذب وإذا تم طرحه بشكل مباشرة، فإن هناك شركات ستسارع من أجل شراء الرعاية بشكل مباشر، أفضل من التعامل مع شركة تسويق تستقطع مبلغًا كبيرًا من الإيرادات".

الرابطة تدرس حاليًا طرح كراسة دوري المحترفين بطريقتين، بعدما رفضت عرضًا من شركتي الوسائل وصلة، من أجل الحصول على الحقوق التجارية، خلال الاجتماع الذي أقيم أمس الأربعاء.

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وأضافت الصحيفة أن الخيار الأول هو طرح الكراسة للشركات المسوقة، بحيث تملك الحقوق مقابل نسبة، والآخر هو الأقرب، حيث يتمثل في طرحها مباشرة للشركات التي تريد الفوز بحقوق نقل الدوري السعودي، بعيدًا عن شركات التسويق التي تستقطع جزءًا كبيرًا من عوائد الرعاية.

واستقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، خلال اجتماعها أمس، على طرح كراسة شروط الحقوق خلال شهر.

جاء ذلك بعدما قامت الرابطة بإنهاء علاقتها مع شركة صلة الرياضية، المسوق الحصري لها، بعد ارتباط وثيق استمر نحو 11 عامًا.

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وعلى جانب آخر، أقرت الرابطة العمل على حصر الحقوق التجارية للدوري والأندية وتطويرها، كما طلبت من الأندية بضرورة تزويدها بجميع الشركات المتعثرة المتعاقدة معها، والتي لم تلتزم بالعقود التي تم إبرامها، بجانب ضرورة عقد ورش عمل مع اللجان التجارية ومسؤولي التسويق بالأندية، للوصول إلى أفضل ممارسات التسويق الرياضي، لزيادة القيمة التسويقية للأندية والدوري.