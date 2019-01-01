رابطة الدوري السعودي تدرس إجراء تعديلًا على مواجهة الاتحاد والفتح

تعرف على التعديل المحتمل في مواجهة الاتحاد والفتح.

تدرس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إجراء تعديلًا على مباراة الفتح والاتحاد بكأس خادم الحرمين الشريفين المقبلة.

الفتح سيواجه الاتحاد مرتين خلال الفترة المقبلة، الأولى يوم 28 ديسمبر الجاري، في الدوري السعودي، على أن تقام المباراة الأخرى يوم 1 يناير بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن رابطة دوري المحترفين، تدرس تثبيت مباراة الاتحاد والفتح في الدوري على ملعب الجوهرة المشعة.

كما سيتم نقل مباراة الفتح أمام الاتحاد بكأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها 1 يناير المقبل إلى ملعب الشرائع.

تصرف جروس يُكلف الأهلي 10 آلاف ريال سعودي

جاء ذلك بسبب مواكبة مباراة كأس خادم الحرمين لتجهيز ملعب الجوهرة المشعة لمباراة كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون.

وسيتم تجهيز ملعب الجوهرة المشعة أيضًا لاستضافة مباريات كأس السوبر الإسباني، الذي سيقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل.

وتستضيف المملكة كأس السوبر الإسباني، الذي سيشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة، وهم ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتليتكو مدريد.