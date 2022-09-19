رابطة الدوري الإسباني ترد في بيان رسمي على العنصرية ضد فينيسيوس!

رابطة الدوري الإسباني تتوعد كل من يحض على خطاب الكراهية بالعقاب.

ردت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على الحالات التي تعرض لها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في مواجهة فريقه ريال مدريد بالأمس ضد أتلتيكو في الدوري.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الرابطة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وأكدت خلاله أنها تعمل على وضع كل من يحض على خطاب الكراهية أمام العدالة.

وكتبت الرابطة في البيان: "نحن نستنكر كل الحوادث التي وقعت خارج وداخل الملعب، ونعمل مع الأندية للحفاظ على كرة القدم ودية ويمكن الاستمتاع بها".

وأضاف: "خطاب الكراهية ليس له مكان في الدوري الإسباني، ونعمل بشكل مستمر مع الأندية والسلطات للتعرف على من يقوم بذلك ووضعه أمام العدالة في مثل تلك الحالات".

وكان فينيسيوس قد تعرض لسلسلة من الهتافات العنصرية قبل وأثناء وبعد المباراة من قبل جماهير أتلتيكو مدريد.

وأكد اللاعب في تصريحات سابقة أنه لن يغير من طريقته لأن الرقص يعود في الأساس إلى ثقافته كلاعب برازيلي".

جدير بالذكر أن فينيسيوس حصل على فرصته في الرقص في مواجهة أتلتيكو مدريد بعد هدف زميله ومواطنه رودريجيو.