رابطة الدوري الإسباني إلى ريال مدريد : لن نخضع لمن خطط لتدمير بطولتنا !

ردت رابطة الدوري الإسباني، على البيان المشترك الذي أصدره الثلاثي ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة بخصوص مشروعه الجديد.

الصراع مستمر بين رابطة الليجا والثلاثي، بسبب دوري السوبر من ناحية، واتفاقية "CVC" التي ترفضها هذه الأندية من ناحية أخرى.

وستستفيد أندية الدرجتين الأولى والثانية من هذا الاتفاق الذي هبط من السماء في هذه الفترة الصعبة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، بأكثر من ملياري يورو.

ومن المقرر أن يتم فتح الاقتراع يوم الجمعة القادم، من أجل التصويت على هذا المقترح من قبل 42 فريقًا.

ماذا قالت الأندية؟

الثلاثي قرروا الاجتماع في بيان رسمي جاء فيه:"نأسف لأن رئاسة الدوري الإسباني ساهمت في ظهور شخصية لا تتوافق مع مبادىء وقيم كرة القدم".

وأضافوا:"نلاحظ أنه لا توجد أي من اتصالاتها تظهر خصائص المشروع المستدام ولا المخالفات الخطيرة للمشروع البديل الذي تم الترويج له".

وأوضحوا:"هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق دون حتى الاهتمام بالتفاصيل التي ببساطة ستكون غير صحيحة".

كيف رد الدوري الإسباني؟

رابطة الليجا ردت من خلال الرئيس خافيير تيباس:"لا يمكننا تسليط الضوء على شيء آخر بعد هذه الرسالة، لأن نفس الحجج تتكرر بهدف وحيد وهو توليد أقصى قدر من عدم اليقين والارتباك".

وعن أسباب عدم جدوى المشروع المستدام :"لا يمكن مقارنته بشكل مباشر مع مشروع "LaLiga Impulso" لأن هذه عملية دين وبالتالي تتطلب ضمانات".

وتابعت:"الهيكل الذي اقترحه ريال مدريد يدور حول تمويل كبير، ينتج عن تسويق الحقوق السمعية وبالبصرية، وبالتالي هي عملية غير ممكنة للعديد من الأندية".

واستكملت الرابطة:"الاتهام بالاحتيال القانوني ضدنا ليس بجديد، كونه لوم اعتيادي يوجهه ريال مدريد إلى الليجا بشكل مستمر، وبالنسبة لنا لن نخضع لناد بعد أكثر من ثلاث سنوات على التخطيط السري لعملية دوري السوبر".

وأنهت البيان:"المشروع تم تقديمه قبل 6 أشهر فقط مع العلم أنه كان قاتل لدورينا بحجج مضللة تهدد جميع الأندية".

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