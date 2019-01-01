رابطة الدوري الإنجليزي تستعد لحرب قضائية مع اتحاد الكرة

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحضر أوراقها قانونيًا لاتخاذ إجراء قوي ضد اتحاد الكرة في انتظار قراراته بشأن عدد المحترفين الأجانب في البريميرليج

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن رابطة البريميرليج ستتخذ كل الإجراءات القانونية المناسبة من أجل الحفاظ على عدد المحترفين الأجانب في صفوفها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن الأندية لا تريد أن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن عقود تم توقيعها بالفعل بسبب قرارًا منتظرًا من الاتحاد الإنجليزي سيقلص عدد المحترفين.

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ويأتي كل ذلك في إطار خطة إنجلترا لمغادرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحسب اتفاق البريكسيت الذي يقضي بإنقصال المملكة المتحدة عن بروكسيل - مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتنص القوانين الإنجليزية بمعاملة النجوم من الدول الأوروبية على أنهم إنجليز دون تمييز مما يمنح فرق كرة القدم ضم أي عدد من النجوم من دول الجوار، وهو ما لن يستمر بعد تنفيذ البريكسيت.

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وذكرت الصحيفة أن اجتماعًا بين كلًا من الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريميرليج انتهى لنتائج محبطة هو السبب خلف القرار باللجوء للقضاء لحل الأزمة المنتظرة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان قد عرض على الأندية أن تقلص عدد محترفيها لـ 13 بدلًا من 17 على أن يمنحهم تسهيلات في رخصة العمل.