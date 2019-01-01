رابطة الدوري الإنجليزي تبدأ في التفكير لمواعيد موسم كأس العالم 2022

قد يكون هناك مباريات بالدوري قبل المونديال بتسعة أيام

بدأت رابطة الدوري الإنجليزي في البحث عن حلول لمواعيد موسم 2022/23، بسبب كأس العالم قطر 2022 والذي سيقام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن قد يشارك بعض اللاعبين في الدوري قبل انطلاق البطولة بتسعة أيام.

ومن المتوقع أن يتوقف الدوري يوم 12 نوفمبر، ويتم استئنافه يوم 26 ديسمبر، في جولة البوكسينج داي، وستبدأ البطولة قبل موعدها الطبيعي بأسبوع وتنتهي بعد الموعد الختامي بأسبوع.

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ولكن المشكلة التي ستواجه الرابطة، هو الصراع مع الاتحاد الأخرى التي تطلب ضم اللاعبين الدوليين قبل كأس العالم بأسابيع.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي، أعلن أنه لن يتخذ أي قرار بشأن مواعيد الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا في ذلك الموسم حتى عام 2021.