رابطة الأندية تزف خبرًا سارًا يدر الملايين للفرق السعودية

يبدو أن رابطة الأندية المحترفة السعوية، بصدد إصدار قرارًا هامًا بشأن رعاة الأندية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو الأمر الذي سيعود على الأندية بالنفع المادي.

ماذا حدث في اجتماع رابطة الأندية السعودية؟

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن أغلبية الأندية قامت بالتصويت أمس الخميس، على السماح بزيادة عدد الرعاة على قمصان الفرق، لتكون 9 بدلًا من 7.

ولم يعارض سوى نادي واحد فقط على هذا الأمر، حيث أكدت صحيفة "الرياضية" على أن نادي النصر فقط هو من اعترض على هذا القرار.

النصر اعترض بحجة أن الزيادة سوف تقلل من القيمة السوقية للأندية، ومن ثم ستضر في المستقبل، بجانب عدم وجود أي فريق بالدوري السعودي عدد الرعاة إلى 7 بخلاف أن الزيادة ستشوه شكل القمصان.

وأما عن الهلال، فممثله لم يبدِ رأيه في هذا الأمر، سواء بالموافقة أو الرفض، وسط موافقة جميع الأندية، على رأسهم خالد البلطان رئيس الشباب الذي قدم هذا المقترح من الأساس.

ما هو موقف رابطة الأندية من زيادة عدد الرعاة؟

ومن جانبها أكدت صحيفة "الجزيرة" على أن رابطة الأندية اتخذت قرارها بشأن زيادة عدد الرعاة، بعد موافقة الغالبية على المقترح المقدم من جانب خالد البلطان.

وأكدت الصحيفة على أن الرابطة ستسمح بعدد رعاة على القمصان يصل إلى 10، وفق القرار الذي تم اعتماده بالتصويت أمس الخميس للأندية أعضاء الرابطة.

البلطان يرغب في زيادة عدد الرعاة، بهدف دعم الأندية الصغيرة التي تبحث دائمًا عن الموارد المالية، التي تساعدها على الاستقرار.

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