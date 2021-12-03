بسبب أوميكرون .. الأندية الأوروبية تحذر من إقامة كأس أمم إفريقيا 2021

أقيم أول اجتماع لرابطة الأندية الأوروبية، بعد الأزمة التي شهدتها الرابطة منتصف عام 2021 الجاري، بمحاولة الانفصال، حيث تم التحذير خلال الاجتماع من إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال العام المقبل.

بطولة كأس أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022، وذلك بعد أن تم تأجيل البطولة أكثر من مرة بسبب الظروف الصحية.

لماذا تحذر رابطة الأندية الأوروبية من كأس أمم إفريقيا؟

المجلس التنفيذي لرابطة الأندية الأوروبية، برئاسة ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعرب عن قلقه من إقامة أمم إفريقيا، وذلك على سلامة اللاعبين.

واتخذ المجلس التنفيذي قرارًا بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل ضمان حماية اللاعبين والأندية على حد سواء، مع استمرار صعوبة الظروف الصحية.

وتتخوف رابطة الأندية الأوروبية من انتشار فيروس كورونا، وأيضًا المتحور الجديد "أوميكرون"، وهو الأمر الذي قد يضر باللاعبين الأفارقة المحترفين بالأندية الأوروبية.

ما هي الأزمة التي كانت تواجه رابطة الأندية الأوروبية؟

وكانت رابطة الأندية الأوروبية قد واجهت ظروفًا صعبة في منتصف عام 2021 الجاري، في ظل وجود رغبة لتنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي، الذي تسبب في أزمة كبيرة.

وتسببت هذه الأزمة في انسحاب 9 أندية أوروبية كبرى، منهم 6 أندية إنجليزية، بالإضافة إلى ميلان وإنتر الإيطاليان، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبعدها أعلنت أندية "مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، آرسنال، توتنهام، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، ميلان، إنتر" العودة مجددًا إلى الرابطة بعد انتهاء أزمة دوري السوبر الأوروبي.

ما هي أزمة متحور أوميكرون؟

أزمة متحور أوميكرون ظهرت منذ أسابيع قليلة والبداية من جنوب إفريقيا، ثم استيقظ العالم على بداية انتشار الفيروس المنبثق من الكورونا، والذي يحتاج إلى آلية تعامل مختلفة في العلاج وعلى مختلف الأصعدة.

الاقتصاد العالمي بدأ في الأيام الماضية بالتأثر من أميكرون، والساحرة المستديرة كذلك بدا واضحًا أنها ستعاني كثيرًا في الفترة المقبلة.

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