رائعة لاميلا وتوخيل ونجم ليستر يحصدان جوائز الأفضل في مارس بإنجلترا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الفائزين بجوائز أفضل لاعب ومدرب وهدف عن شهر مارس الماضي في المسابقة.

وصدرت الترشيحات الخاصة بكل فئة في الأيام الماضية أثناء العطلة الدولية، وتم الإعلان عن الفائزين صباح الجمعة.

وفاز كيليتشي إيهيناتشو، لاعب ليستر، بعد أن سجل خمسة أهداف وساهم في استمرار فريقه بالمقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

3️⃣ matches, 5️⃣ goals Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @67Kelechi 🌟 #PLAwards pic.twitter.com/IN9etLZhu7

مدرب الشهر كان الألماني توماس توخيل الذي استمر في ثورته مع البلوز وأكمل النتائج الإيجابية التي أبقت الفريق في المربع الذهبي.

هدف الشهر كان من نصيب الأرجنتيني إريك لاميلا، لاعب توتنهام، والذي سجله بطريقة فنية "رابونا" في ديربي لندن الشهر الماضي.

An absolute jaw-dropper 😱@ErikLamela's Rabona in the derby 𝙝𝙖𝙙 to be March's @budfootball Goal of the Month#PLAwards pic.twitter.com/kAcX7jgjEr