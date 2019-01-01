راؤول يهنئ راموس على الرقم القياسي

قائد الماتادور يجتاز كاسياس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

هنأ راؤول جونزاليس قائد ريال مدريد السابق، القائد الحالي للملكي ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، على وصوله للرقم القياسي في عدد المشاركات مع المنتخب.

وقال راؤول:"أهنئ راموس لأنه رمز لريال مدريد والمنتخب الإسباني".

وأضاف:"أريده أن يستمتع وأن يلعب قدر ما يريد وأن يواصل العطاء على هذا المستوى ويمنح تلك السعادة للجماهير".

وبلغ راموس هذا الرقم بوصوله للمباراة رقم 168 دولياً، ليتفوق على إيكر كاسياس الحامل السابق للرقم.

وكان راؤول قد خاض 102 مباراة بقميص "لا روخا".

يذكر أن المنتخب الإسباني تعادل بهدف لمثله مع النرويج، ليتأجل تأهله الرسمي إلى يورو 2020.