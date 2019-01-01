راؤول يخسر المباراة الأولى على أرضه مع شباب ريال مدريد

راؤول جونزاليز نجم ريال مدريد التاريخي والمدير الفني للكاستيا يتعرض للهزيمة الأولى له على أرضه مع فريق الشباب بالنادي الملكي.

تعرض شباب ريال مدريد للهزيمة اليوم أمام نظيرهم رايسينج فيرول بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة العاشرة بالمجموعة أ بالدرجة الثالثة الإسبانية.

جاءت هذه الخسارة لتكون الأولى لراؤول على أرضه ووسط جماهيره حيث لم يتعرض لأي هزيمة من قبل طوال أربعة جولات سابقة.

وكان راؤول قد تولى تدريب الكاستيا في يوليو الماضي بعقد لمدة عام واحد من المنتظر أن يتم تجديد في وقت قريب عقب البداية الطيبة مع النادي.

ريال مدريد يخطط لاستعادة المعارين الخمسة

ويحتل شباب ريال مدريد في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة أ من منافسات الدرجة الثالثة الإسبانية برصيد ١٤ نقطة عقب هزيمة اليوم.

ويتأهل صاحب المركز الأول فقط من ٢٠ فريقًا لمنافسات الصعود لدوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم، مع بقية رؤوس المجموعات الثلاث الأخرى.

جدير بالذكر أن راؤول كان قد خاض تسع مباريات مع الكاستيا قبل تلك المواجهة خسر في لقاء وحيد منهم وتعادل في خمسة وفاز في ثلاثة.