راؤول جونزاليس: القيم الأخلاقية أهم من الانتصار

تعرف على تصريحات راؤول حول فلسفته التدريبية

كشف راؤول جونزاليس، المدير الفني لرديف ريال مدريد، عن فلسفته التدريبية وتجربته الشخصية في عالم كرة القدم.

راؤول تولى تدريب الرديف بعد إقالة ألفارو بينيتو والذي وجّه انتقادات للفريق الأول عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال راؤول في مؤتمر خاص بالاتحاد الاوروبي في مينسك: "الآباء لهم دور كبير في دعم أطفالهم، لقد كنت من الطبقة العاملة ووالدي كهربائيًا ولكن بدعمه نجحت في الوصول إلى ما أنا عليه الآن".

وتابع: "سعيد لأنني كنت سبب بهجة العائلة ورفع مستواهم المعيشي. بعض الآباء يحاولون مساعدة أبنائهم ولكن بضغط مبالغ فيه وهو ما قد يؤثر عليهم بصورة سلبية. التعلم من الأخطاء أهم شيء".

صاحب الـ 41 عامًا أكد أنّ بدايته في ريال مدريد كانت مع مجموعة تؤمن بالقيم والاحترام والعمل الجماعي وتطبيق القانون لذلك نشأ على هذه الأفكار.

🚨 خاص لـ @GoalAR 💥



🗣️⏳ انتظرونا غدًا في حوار خاص مع ويلفريد نديدي نجم المنتخب النيجيري وليستر سيتي الإنجليزي 🇳🇬 pic.twitter.com/Us2gfaDIeD — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

وأردف: "الأمر لا يتعلق فقط بكرة القدم ولكن المعايير الأخلاقية هامة في اللعبة، فلابد من إيجاد الطرق الأفضل للفوز مع احترام الخصم والقوانين. هذه فلسفتي".

واختتم: "لديّ شغف كبير للاستمرار في اللعبة وأعتقد أنّ الشغف هو ما يجعلك تقدم الأفضل وليس الموهبة فقط، لم أرى نفسي الأمهر ولكني لم أتوقف عن حب اللعبة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تؤكد خطة فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، لمنح راؤول فرصة تدريب الفريق الاول في المستقبل.