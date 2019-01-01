رئيس يويفا يعد بعدم خروج إيطاليا مجدداً بتلك الطريقة

شيفيرين يقرر تعديل نظام بطولة أوروبا للشباب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد ألكساندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاماً ستشهد 16 فريقاً في المرة المقبلة لتفادي الوضع الذي أدى لخروج إيطاليا.

وكان منتخب إسبانيا قد فاز باللقب، متغلباً على ألمانيا 2-1 في النهائي، ولكن خروج إيطاليا البلد المضيف أثار الجدل.

وقال شيفيرين:"كنا نفكر بشأن أهمية وجود 16 فريقاً في نهائيات البطولة وسنغير الأمر في النسخة المقبلة".

وأضاف:"هذا هو الحل الأفضل، لأن ما حدث لإيطاليا لا يجب أن يحدث مجدداً".

البطولة أقيمت بـ12 فريقاً على 3 مجموعات تؤهل لنصف النهائي مباشرةً، بواقع تأهل أصحاب المركز الأول والأفضل بين أصحاب الثاني.

ونظراً للعب كل مجموعة في يوم مستقل، علم منتخبي فرنسا ورومانيا أن بمقدورهم التأهل على حساب إيطاليا في حال التعادل، وبالفعل تأهل المنتخب الفرنسي لنصف النهائي.