رئيس يوفنتوس السابق: مشكلتنا نفسية وبيانيتش مثل الجبنة الموتزاريلا

رئيس يوفنتوس السابق لا يعجبه أداء وسط الفريق الحالي

يرى جيوفاني كوبولي رئيس يوفنتوس السابق، أن مشكلة أزمة خط وسط الفريق هي مشكلة نفسية ليس أكثر، مشيراً إلى أنه يعتقد أن ميراليم بيانيتش لاعب الفريق مثل الجبنة الموتزاريلا.

وتولى جيوفاني كوبولي، رئاسة يوفنتوس في الفترة من 2006 وحتى 2009، وساهم في عودة الفريق للسيري آ بعد فضيحة الكالتشيوبولي.

وقال كوبولي في تصريحات إذاعية: "دائماً ما كنت انتقد ماوريتسيو ساري، ولكن لا أحب أن أهاجم رجلاً عندما يسقط".

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وواصل: " فابيو باراتيسي قال في وقت سابق إن ديبالا من أفضل اللاعبين لدينا في الفريق، فلماذا يريد بيعه!".

ويعتقد كوبولي أن اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، هو الحلقة الأضعف في وسط ميدان السيدة العجوز في الوقت الحالي.

وتابع: "مشكلة يوفنتوس في خط الوسط، هي مشكلة يوفنتوس بيانيتش يبدو مثل قطعة جبنة موتزاريلا، يبدو متعباً وبحاجة إلى الراحة يجب أن نحل مشكلة خط الوسط".

ويعتقد الرئيس السابق للسيدة العجوز، أن فريقه يمتلك المقومات التي تجعله يواصل الهيمنة على الدوري الإيطالي.

وقال حول هذا الأمر: "في رأي أن الاعتقاد بأن اللاعبين قد سئموا من تحقيق الألقاب، هي درامية ووهمية قليلاً في ظل الاستثمارات التي يقوم بها النادي".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، وبفارق الأهداف عن إنتر المتصدر.