رئيس نيس: الراتب هو العائق الوحيد لضم جيرو

رئيس نيس يعترف برغبته بضم جيرو في فترة الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد جوتير جاناي رئيس نادي نيس على رغبته في التعاقد مع لاعب نادي تشيلسي أوليفير جيرو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رئيس نيس تحدث لقناة تيلي فوت الفرنسية وقال: "جيرو يقترب من نهاية عقده مع تشيلسي، هو مازال يقدم مستوى رائع في هذه السن، انتقاله إلينا ممكنًا، راتبه فقط هو الذي أراه مرتفعًا".

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وكان جيرو قد سؤل من قبل عن مستقبله وقال: "أود التجديد لتشيلسي، أشعر بالراحة هنا، أعرف أن هناك أكثر من فريق مهتم بالحصول على خدماتي، سننتظر ونرى".

وتعتبر تشيلسي ثاني تجربة لجيرو في البريميرليج بعد آرسنال.

وكان جيرو قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى مارسيليا، الذي ضم مؤخرًا المهاجم الإيطالي الشهير ماريو بالوتيلي.

يذكر أن جيرو كان قد توج مع منتخب بلاده فرنسا بكأس العالم العام الماضي والذي أقيم في روسيا.