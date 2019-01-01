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رئيس نادي مارسيليا: مستقبل بالوتيلي؟ موعدنا في يونيو

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جاك إدوارد رئيس نادي مارسيليا يبقي الغموض حول ماريو بالوتيلي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال جاك هنري إدوارد رئيس نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي إن مستقبل ماريو بالوتيلي مع نادي الجنوب الفرنسي لا يزال مجهولًا.

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وكان بالوتيلي قد انضم إلى صفوف مارسيليا خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد تجربة أخرى في فرنسا مع نيس.

وقدم بالوتيلي أداءً رائعًا في الفترة القصيرة التي قضاها مع مارسيليا، مما جعل الجميع يسأل عن تفعيل عقد شرائه بنهاية فترة إعارته.

وحول ذلك، قال جاك هنري إدوارد رئيس نادي أوليمبيك مارسيليا إنه ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث حول ما سيحدث مع بالوتيلي في الموسم المقبل.

وأضاف جاك إدوارد: "بالوتيلي يقدم عملًا رائعًا، ولكن نفضل التركيز على هذا الموسم في الوقت الحالي وعدم الحديث عن أية أمور جانبية"

وتابع: "حين يأتي يونيو المقبل سنتحدث حول تفعيل بند الشراء الموجود في عقد بالوتيلي، سواء قررنا أن نفعله أو لا"

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يذكر أن ماريو بالوتيلي كان قد لعب من قبل في صفوف قطبي ميلان وليفربول ومانشستر سيتي في إنجلترا.

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